انتحار ربة منزل شنقا داخل غرفة نومها بسبب خلافات مع أسرة زوجها بالوراق

أنهت ربة منزل بالوراق حياتها بشنق نفسها، بسبب خلافها مع أسرة زوجها، حيث عاد زوجها من عمله ليعثر عليها معلقة بسقف غرفة النوم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، بلاغا يفيد بانتحار ربة منزل داخل شقتها بالوراق، وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين أن المنتحرة ربة منزل شنقت نفسها بسقف غرفة النوم عقب خروج زوجها للعمل.

وتبين للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث الوراق، أن زوج المنتحرة الذى يعمل سائق توك توك عاد إلى شقته فعثر على زوجته منتحرة بشنق نفسها.

وذكر الزوج فى المحضر الذى حرره العميد عمرو حافظ مأمور قسم الوراق، أن زوجته تخلصت من حياتها بسبب خلافات أسرية، مع والدته وأفراد أسرته، فأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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