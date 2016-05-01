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مدير محل يقتل عشيقته ويحاول الانتحار ندما على جريمته فى الوراق

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مدير محل يقتل عشيقته ويحاول الانتحار ندما على جريمته فى الوراق مدير محل يقتل عشيقته ويحاول الانتحار ندما على جريمته فى الوراق
كشفت مباحث الجيزه لغز العثور على جثة فتاة داخل محل ملابس بالوراق، حيث تبين أن مدير المحل كان يربطه علاقة بها، وعندما قرر إنهاء العلاقة بعد زواجه من أخرى رفضت الاستجابة له مهددة بفضحه، مما دفعه لضربها بشاكوش نتج عنه مقتلها، وعاد المتهم إلى شقته إلا أنه شعر بالندم، فقرر الانتحار، حيث قفز من الطابق السادس، ليتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا من صاحب محل، أفاد فيه بعثور على جثة فتاة مجهولة داخل المحل الخاص به، بالإضافة إلى أثر حريق ببعض الملابس المعروضة للبيع.

وبإنتقال العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزه والعقيد إيهاب شلبى مفتش المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، تم العثور على جثة المجنى عليها مصابه بجرح برأسها أسفر عن مفارقتها الحياة.

وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث الوراق أن مدير المحل كان يرتبط بعلاقة بالمجنى عليها، وطلب منها الانفصال بسب زواجه من فتاة أخرى، إلا أن المجنى عليها رفضت إنهاء العلاقة مما دفعه للاعتداء عليها بشاكوش نتج عنه مقتلها، ثم أشعل النيران ببعض الملابس لإخفاء جريمته.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم عاد إلى شقته الكائنة بالطابق السادس وقرر الإنتحار ندما على فتله، فقفز من النافذه، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه وتولت النيابة التحقيق.


>بائع يفاجأ بوجود جثة فتاة مجهولة داخل محل ملابس عند فتح أبوابه فى الوراق
>http://www.youm7.com/story/2016/5/1/بائع-يفاجأ-بوجود-جثة-فتاة-مجهولة-داخل-محل-ملابس-عند-فتح-أبوا/2699108#
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