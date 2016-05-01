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ضبط مخلل وملح طعام وخل غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

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ضبط مخلل وملح طعام وخل غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية ضبط مخلل وملح طعام وخل غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية
تمكن ضباط إدارة مباحث بمحافظة الغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة، من ضبط كميات كبيرة من المخلل وملح الطعام والخل غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها للجمهور.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بضبط "محمد.ا.ا" –57 سنة- صاحب مصنع جبن بقرية ميت الرخا، مركز زفتى، مقيم بذات الناحية، وبحوزته 40 جوال ملح طعام وزن الجوال 50 كيلو جرامًا غير صالح للاستهلاك، فى المحضر رقم 14928 جنح مركز زفتى لسنة 2016، وضبط "صابر.س.ا" –25 سنة- صاحب مصنع مخللات بقرية ميت الرخا، مركز زفتى، وبحوزته 20 برميل مخلل جزر وزن البرميل 100 كيلو جرام غير صالح للاستهلاك فى المحضر رقم 14929 جنح مركز زفتى لسنة 2016.
> كما تم ضبط السيارة رقم 51804 نقل سوهاج قيادة "حامد.ا.س" – 46 سنة مقيم بشارع طوابق - فيصل - القاهرة وبرفقته "على.ي.ع" " –17 سنة- مقيم 82 شارع المنشية - الهرم - الجيزة محملة بـ1728 عبوة خل وزن العبوة لتر غير صالح للاستهلاك و80 عبوة خل وزن العبوة نصف لتر غير صالح للاستهلاك فى المحضر رقم 18868 جنح مركز طنطا لسنة 2016.

وأسفرت الحملة التموينية أيضًا عن ضبط "عبد الحميد.م.ع" –53 سنة- صاحب مخزن لتعبئة السكر بشارع سكة طنطا دائرة مركز زفتى وبحوزته نصف طن سكر مجهول المصدر وبدون فواتير فى المحضر رقم 1216 جنح مركز زفتى لسنة 2016 وضبط السيارة رقم 9463 نقل البحيرة قيادة "مؤمن.ف.ا" –29 سنة- مقيم فى على بن أبى طالب - مركز بدر – البحيرة وبرفقته "هانى.ش.ا" –30 سنة- ومقيم بقرية الهياتم مركز المحلة محملة بـ9 براميل شطة مطحونة وزن البرميل 170 كيلو جرام بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية فى المحضر رقم 18870 جنح مركز طنطا لسنة 2016 تم التحفظ على المضبوطات وأحيل المتهمون للنيابة العامة للتحقيق.


>ضبط طن ونصف رنجة غير صالحة للاستهلاك قبل بيعها فى شم النسيم بالغربية

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مصر 365

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