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مشروب طبيعى يحتوى على الخيار والليمون والنعناع يساعد فى إنقاص الوزن

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مشروب طبيعى يحتوى على الخيار والليمون والنعناع يساعد فى إنقاص الوزن مشروب طبيعى يحتوى على الخيار والليمون والنعناع يساعد فى إنقاص الوزن
من المعروف أن زيادة الوزن ضارة للغاية على صحة الإنسان، وتزيد من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، وهناك العديد من الطرق التى من خلالها يمكن للشخص أن يفقد الكثير من الوزن، لكن معظمها تجعل الشخص يتبع نظاما غذائيا صارما قد يؤثر سلبيا على الصحة.

وفى هذا الإطار يقدم الموقع الهندى "بولد سكاى" مشروبا طبيعيا مكونا من الخيار والليمون وأوراق النعناع يعد من أفضل الطرق الطبيعية التى تساعد على إنقاص الوزن، ويعمل على إزالة السموم من الجسم، مضيفا أن مكونات المشروب الطبيعى تحتوى على خصائص مضادة للالتهابات ومدرة للبول.

وذكر الموقع أن الخيار يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات ومدر للبول، أما بالنسبة لليمون فهو من الفاكهة الحمضية التى تعمل على تعزيز عملية الهضم بشكل فعال وحرق ، مضيفا أن النعناع يعد من الأعشاب الطبيعية التى تحتوى على مواد مغذية تمنع حمض المعدة.

ويوضح التقرير مكونات المشروب وتتضمن ½ ثمرة خيار و1 ليمون و10 أوراق من النعناع و1 لتر ماء، يتم ضربهما جيدا فى الخلاط، ويشرب هذا العصير بشكل يومى لتحقيق نتائج كبيرة، من أجل الحصول على تغيرات ملحوظة وتعزيز فاعلية فقدان الوزن.


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