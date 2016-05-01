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الأهلي: تريزيجيه سيعود.. ورمضان لم يطلب الرحيل

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الأهلي: تريزيجيه سيعود.. ورمضان لم يطلب الرحيل الأهلي: تريزيجيه سيعود.. ورمضان لم يطلب الرحيل

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن محمود تريزيجيه لاعب الفريق المعار إلى أندرلخت البلجيكي سيعود مع نهاية الموسم الحالي ولن يستمر في أوروبا.

وصرح عبد الحفيظ للصحفيين "أتواصل باستمرار مع تريزيجيه، لم يصلنا عرض رسمي من أندرلخت لشرائه حتى اللحظة".

ويحق لأندرلخت شراء تريزيجيه نهائيا مقابل مبلغ ما وفقا للعقد المبرم مع الأهلي، وتنتهي إعارة اللاعب الموسم الحالي.

وأضاف عبد الحفيظ "سيعود للفريق مع نهاية الموسم، فالمدرب مارتن يول يرحب بالأمر. سنعقد جلسة مع الهولندي في حضور مدير قطاع الكرة عبد العزيز عبد الشافي لتحديد احتياجات الموسم المقبل".

وعن رمضان صبحي الذي كثر الحديث عن الفرق الأوروبية التي تريد التعاقد معه قال:"اللاعب لم يتحدث عن رحيله مطلقا، ينتظم في التدريبات ويركز مع الأهلي بشكل كامل".

وأتم "لم تصلنا عروض رسمية من أجله، كل ما يقال في هذا الصدد مجرد اجتهادات".

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