صور في الجول - لماذا بنى ناد هولندي تمثالا لمارتن يول

تأسس نادي آر كاي سي فالفيك الهولندي منذ 75 عاما، ولكنه اختار مارتن يول ليكون أفضل مدرب في تاريخه، ووصل الأمر إلى بناء تمثال له في مدرجاته.

ويقع النادي الصغير في مقاطعه برابنت والتي يأتي منها أيضاً بي أس في إيندهوفن، وعندما تدخل مقره ستكون صورة كبيرة معلقة ليول أول ما يقابلك مكتوب عليها بالهولندية "لن تسير وحدك أبدا"، وفي المدرجات يجلس تمثال لمدرب الأهلي الحالي.

وزار FilGoal.com مقر نادي فالفيك وأجرى حوارا مع رئيسه ريمكو أوفرسير عن مارتن يول وما يستطيع أن يقدمه للأهلي والكرة المصرية، وينشره الموقع لاحقا.

لكن لماذا اختار النادي تكريم يول بهذه الطريقة؟

تولى يول قيادة فالفيك عام 1998 وعمل معهم لستة أعوام، تصفها الجماهير بالأفضل في تاريخ النادي.

يول جاء إلى فالفيك عندما كان الفريق يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 3 نقاط، ولكنه نجح في إنقاذ الفريق من الهبوط، وصنع معه تاريخا أيضا.

ومع فالفيك، تم اختيار يول أفضل مدرب في هولندا عامي 2001 و2002 حيث قاد الفريق للمشاركة في الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

وتمجيدا لما قام به يول مع الفريق، اختارته الجماهير النادي كأفضل مدرب في تاريخ النادي الذي تأسس عام 1940 بسبب النتائج التي حققها رغم المشاكل المادية التي كان يواجهها النادي في ذاك الوقت.