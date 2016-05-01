بالصور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات الأمنية والأكمنة الحدودية

قام اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن لإسماعيلية بتفقد الخدمات الأمنية والأكمنة الحدودية ومعسكر قوات الأمن والحماية المدنية وحديقة الغابة بالتزامن مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

والتقى اللواء على العزازى بضباط معسكر قوات أمن الإسماعيلية وتم تلقينهم بالظروف الأمنية الراهنة وحسهم على بذل المزيد من الجهد وإحكام السيطرة الأمنية لإجهاض أى محاولات من شأنها الإخلال بالأمن.

وأكد مدير الأمن على حسن معاملة المواطنين كما تفقد مدير الأمن منطقة الغابة والمزمع إقامة احتفالات بأعياد الربيع بها وذلك للوقوف على وضع الخطة الأمنية اللازمة لتأمين الاحتفال.

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