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الليلة.. كارمن سليمان ومحمد شاهين ضيفي نجوى إبراهيم في «بيت العيلة»

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الليلة.. كارمن سليمان ومحمد شاهين ضيفي نجوى إبراهيم في «بيت العيلة» الليلة.. كارمن سليمان ومحمد شاهين ضيفي نجوى إبراهيم في «بيت العيلة»

الإعلامية نجوى إبراهيم، مقدمة برنامج بيت العيلة

تستضيف الإعلامية نجوى إبراهيم، في “بيت العيلة”، مجموعة من الشخصيات، على رأسها المطربين كارمن سليمان، ومحمد شاهين، للاحتفال بعيد شم النسيم، بالإضافة إلى عيد العمال، وعيد القيامة.

ويتحدث محمد شاهين، وكارمن سليمان، عن بدايتهما، وكواليس حصول الأول على لقب ستار أكاديمي، والثانية على لقب “أراب أيدول”، حسبما أفاد مراسلنا.

كما يتحدث كل منهما عن حياته الخاصة، وظروف حياته في الأعياد.

وتستضيف نجوى إبراهيم، في فقرات أخرى، فاطمة الشاذلي، أصغر وأشهر منظمة أفراح، وحفلات في .

كما تستضيف الحاج عبده شاهين، أحد أهم صناع الفسيخ في مصر، بالإضافة إلى المهندسة ماري، جارة نجوى إبراهيم، في فقرة تستعيدان فيها ذكريات شم النسيم.

من المقرر أن تُذاع الحلقة اليوم الأحد، على قناة “النهار”.

 

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