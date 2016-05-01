بالصور.. محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان سوق الباعة الجائلين بحى الأربعين

قام اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، واللواء مجدى عبد العال مدير الأمن، اليوم، بتفقد سوق الباعة الجائلين الجديد بمنطقة حوض الروض بحى الأربعين والمقام على مساحة 8500 متر، ويشمل 312 محلًا للأسماك والفاكهة والخضار والفروشات وأنشطة أخرى.

وطالب المحافظ مدير الأمن بسرعة الانتهاء من الدراسة الأمنية بالسوق استعدادًا لتسكين هذه المحلات حسب القواعد والحصر المحدد من قبل.

ووجه الهياتمى، رئيس حى الأربعين ورئيس مجلس إدارة الأسواق بالتنسيق مع مديرية الأمن لتسكين الباعة الجائلين فى أقرب فرصة.

ورافق المحافظ اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس، ومحمد عجمى رئيس حى الأربعين، والعميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل، ورئيس مجلس إدارة الأسواق، ومنير كامل مدير عام المتابعة، وممثلو مديرية الإسكان.

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