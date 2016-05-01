بالصور.. إجراء تجربة إطفاء بالمنطقة البترولية بطنطا للتأكد من معايير السلامة

أجريت لأول مرة تجربة طوارئ ليلية بالمنطقة البترولية بطنطا في إطار توجيهات وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول وإدارة شركة القاهرة لتكرير البترول فى تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والوقاية من الحريق، حيث تم إجراء تجربة إطفاء وهمية بشركة التعاون للبترول وهي إحدى شركات منطقة طنطا البترولية تحت إشراف المهندس محمد حشيش رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول والعميد ايهاب عبد الحميد رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية بطنطا والكيميائي هشام فتحى مقرر اللجنة الجغرافية لمنطقة طنطا البترولية ومديرى ومندوبى شركات منطقة طنطا البترولية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وتُعد هذه التجربة هى أول تجربة إطفاء ليلية على مستوى المنطقة الجغرافية للتأكد من تدريب وكفاءة وتعاون الأطقم المشاركة فى إجراء التجربة أثناء حالات الطوارئ في الأوقات المختلفة وقد شارك في التجربة طاقم إطفاء شركة التعاون للبترول وأطقم وسيارات إطفاء مركز الإطفاء المشترك بشركة القاهرة لتكرير البترول معمل طنطا وإدارة الحماية المدنية بالغربية، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ العامة للمنطقة الجغرافية البترولية والتعامل مع الحدث فور وقوعه من خلال جميع الأطقم المشاركة بالتجربة وقد تمت التجربة بنجاح غير مسبوق، وذلك بسرعة الاستجابة والتعامل الفوري والصحيح مع الحدث والتنسيق الجيد بين جميع الفرق المشاركة والسيطرة الكاملة علي الحدث في دقائق معدودة.

وأثنى الحضور على تقييم التجربة ونجاحها ، يذكر أن إجراء مثل هذه التجارب بمشاركة جميع الجهات المعنية ترفع من كفاءة العاملين وتجعلهم على استعداد دائم لمواجهة أي حالات طارئة قد تحدث.

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