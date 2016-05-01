بالصور.. إجراء تجربة إطفاء بالمنطقة البترولية بطنطا للتأكد من معايير السلامة

وتُعد هذه التجربة هى أول تجربة إطفاء ليلية على مستوى المنطقة الجغرافية للتأكد من تدريب وكفاءة وتعاون الأطقم المشاركة فى إجراء التجربة أثناء حالات الطوارئ في الأوقات المختلفة وقد شارك في التجربة طاقم إطفاء شركة التعاون للبترول وأطقم وسيارات إطفاء مركز الإطفاء المشترك بشركة القاهرة لتكرير البترول معمل طنطا وإدارة الحماية المدنية بالغربية، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ العامة للمنطقة الجغرافية البترولية والتعامل مع الحدث فور وقوعه من خلال جميع الأطقم المشاركة بالتجربة وقد تمت التجربة بنجاح غير مسبوق، وذلك بسرعة الاستجابة والتعامل الفوري والصحيح مع الحدث والتنسيق الجيد بين جميع الفرق المشاركة والسيطرة الكاملة علي الحدث في دقائق معدودة.
وأثنى الحضور على تقييم التجربة ونجاحها ، يذكر أن إجراء مثل هذه التجارب بمشاركة جميع الجهات المعنية ترفع من كفاءة العاملين وتجعلهم على استعداد دائم لمواجهة أي حالات طارئة قد تحدث.
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