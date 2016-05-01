تموين القليوبية: توريد 3585 طن قمح للصوامع والشون بالمحافظة

قال جمال السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه تم توريد 3585 طن قمح للصوامع والشون على مستوى المحافظة.

وأشار السيد إلى أن عددا كبيرا من الشون والصوامع بالمحافظة تم تطويرها لتكون صالحة للتوريد هذا الموسم، مضيفا أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أى بلاغات أو شكاوى من المزارعين بخصوص عمليات التوريد.

وأضاف وكيل الوزارة أن جميع اللجان تواصل عملها فى مراقبة عمليات التوريد من خلال المواصفات التى حددتها وزارة التموين لاستلام القمح المحلى.

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