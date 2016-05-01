تيار الغد السورى: مصر دورها إيجابى وتقف إلى جانب الشعب السورى

التقى عضو الأمانة العامة لتيار الغد السورى، حمد العبود، أمس السبت، الصحفية والباحثة الأمريكية، شيلى كيتلسون، فى عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، بهدف تسليط الضوء على الوضع السورى، وشرح عمل تيار الغد وظروف تأسيسه.

وأكد تيار الغد السورى، فى بيان صحفى، أن العبود أوضح خلال اللقاء، أن "التيار تأسس بعد عمل دؤوب من قبل شخصيات وطنية لها ثقلها فى الساحة السورية، وحريصة على أن يضم كافة أطياف المجتمع السورى، الذى يطمح لبناء سوريا مدنية تعددية ديمقراطية، تصون حقوق وكرامة كل أبنائها من مختلف القوميات والأديان".

ورداً على سؤال كيتلسون، عن سبب اختيار وقت ومكان انطلاق التيار، أجاب العبود: "الوقت لم يعد يحتمل تضحيات الشعب السورى ودماره بسبب تعنت النظام وعدم وجود حل دولى جدى لوقف ما يجرى من تداعيات مرعبة فى سوريا"، مبيناً أن "وجود الجامعة العربية فى مصر التى تعتبر من أكبر الدول العربية، وتوسطها للمنطقة ودورها الإيجابى للوقوف إلى جانب الشعب السورى، واهتمامها لحل الأزمة السورية، جعلنا نختارالقاهرة، لإعلان تأسيس التيار".

وأشار العبود إلى أن الهجمة التى يتعرض لها التيار، من قبل بعض الأطراف، سببها مواقف التيار ورئيسه أحمد الجربا، الوطنية والحاسمة لإيجاد حل للوضع السورى.

وعن انضمامه لتيار الغد، أوضح العبود، أن "المواقف الوطنية لرئيس التيار أحمد الجربا، منذ توليه رئاسة الائتلاف الوطنى، هى ما دفعته للانضمام الآن للتيار"، منوهاً عن "وقوف الجربا مع أبناء عشيرة الشعيطات -التى ينتمى إليها العبود- عندما وقفت بوجه داعش فى دير الزور وريفها وقدمت أكثر من 2700 شهيد"، لافتاً إلى أن "الجربا مازال مستمراً بمواقفه هذه، كما أن التيار تبنى المشروع الوطنى بامتياز، وتحالفنا مع الجربا، هو تحالف وطنى دائم مبنى على بناء سوريا الغد ومحاربة الإرهاب ووقف حمام الدم فى سوريا".

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