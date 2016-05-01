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المتحدث العسكرى الليبى: قوات كبيرة من الجيش تتجه نحو سرت لتحريرها

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المتحدث العسكرى الليبى: قوات كبيرة من الجيش تتجه نحو سرت لتحريرها المتحدث العسكرى الليبى: قوات كبيرة من الجيش تتجه نحو سرت لتحريرها
قال المتحدث العسكرى باسم قوات الجيش الليبى العقيد أحمد المسماري، اليوم الاحد، أن حشودا عسكرية كبيرة جدا من قوات الجيش تتوجه نحو مدينة سرت الواقعة في وسط البلاد لتحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.

وأكد المتحدث العسكرى باسم الجيش الليبى في تصريحات خاصة لليوم السابع من ليبيا ان الجيش الليبى متمسك بتحرير مدينة سرت وأن حجم الأعداد الكبيرة من قوات الجيش الليبى تسبب في بطيء تقدم القوات نحو المدينة التى يهيمن عليها تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا عدم وقوع أي مناوشات بين قوات الجيش والتنظيمات الإرهابية.


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