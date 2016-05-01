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الرئيس الفلسطينى يستقبل وفد مجلس الكنائس برام الله وممثلى المجالس الرعوية

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الرئيس الفلسطينى يستقبل وفد مجلس الكنائس برام الله وممثلى المجالس الرعوية الرئيس الفلسطينى يستقبل وفد مجلس الكنائس برام الله وممثلى المجالس الرعوية

>استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم /الأحد/، وفد مجلس الكنائس فى مدينة رام الله وممثلى المجالس الرعوية، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد.

وهنأ الرئيس عباس الوفد بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما تمنى الوفد أن يحصل الشعب الفلسطينى على استقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما قام الرئيس الفلسطينى بتهنئة الشعب الفلسطينى عامة، مشيرا إلى أن فلسطين تضرب المثل فى التعايش المشترك بين جميع الأديان، مضيفا "أتمنى أن نحتفل بالأعياد القادمة معا، وقد بزغت شمس الحرية على قدسنا، وهذه أعياد دينية وطنية نحتفل بها جميعا بفخر وبهجة" .
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