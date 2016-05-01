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مصرع 22 من "داعش" بنيران عراقية فى الأنبار

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مصرع 22 من "داعش" بنيران عراقية فى الأنبار مصرع 22 من "داعش" بنيران عراقية فى الأنبار

قتلت القوات العراقية مدعومة بطيران الجيش اليوم الأحد 22 من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت قيادة "عمليات الأنبار"، فى بيان الأحد، أن طائرات عراقية من طراز "سيخوى" قتلت 14 إرهابيا من "داعش" وجرحت عشرة آخرين، بواسطة غارة استهدفت التنظيم بقضاء الفلوجة شرقى محافظة الأنبار.

وأوضحت أن الطائرات قصفت مقر قيادة وتجمع للإرهابيين فى منطقة الفرحات بالقرب من عامرية الفلوجة، ودمرت مستودعين للأسلحة والعتاد العسكرى وموقعا لتفخيخ السيارات.

كما قتلت قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد" فى مناطق الشيحة والصقلاوية والروفة بالأنبار، 8 إرهابيين وجرحت سبعة آخرين ودمرت ثلاثة مواقع ومستودع للتنظيم.. كما رصدت قوة من لواء التدخل السريع الثالث مجموعة إرهابية فى منطقة "معمل الحراريات" بالأنبار وأصابت أربعة منهم إلا أنهم تمكنوا من الفرار مع آخرين.
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