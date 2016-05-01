أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 3 أفراد من عائلة بالسويس بحوزتهم مولوتوف قبل تشاجرهم مع عائلة أخرى

Google+ Print
ضبط 3 أفراد من عائلة بالسويس بحوزتهم مولوتوف قبل تشاجرهم مع عائلة أخرى ضبط 3 أفراد من عائلة بالسويس بحوزتهم مولوتوف قبل تشاجرهم مع عائلة أخرى
ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن السويس، القبض على ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بحى الجناين بحوزتهم زجاجات مولوتوف وشماريخ وبرشوتات، قبل قيامهم بالتشاجر مع عائلة أخرى بسبب خلاف بينهم بحى الجناين.

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بورود معلومات بقيام أشخاص من عائلة مقيمة بقرية الخواطرة بالسويس، بالاستعداد للتعدى على عائلة أخرى بالقرية بسبب خلافات عائلية قديمة بينهم وأنهم بحوزتهم أسلحة.

وبقيام مدير المباحث الجنائية العميد محمد والى بالانتقال إلى القرية، تم ضبط 8 زجاجات مولوتوف و8 شماريخ وبرشوتات وأسلحة بيضاء بحوزة كل من "على. م" و"معوض.م" و"إبراهيم.ع"، وهم أبناء عائلة واحدة.

وأكدت التحريات الأمنية، أن المتهمين كانوا يستعدون للهجوم على أبناء العائلة الثانية داخل القرية، وكانوا يستعدون لاستخدام مولوتوف والشماريخ.

تم تحرير محضر بضبط المتهمين والمضبوطات، وتم تحريزها، وجار التحقيق بالنيابة العامة بالسويس مع المتهمين.


>- النيابة العامة بالسويس تعاين موقع تصادم قطار بسيارة ملاكى وإزالة آثار الحادث

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365