ضبط 3 أفراد من عائلة بالسويس بحوزتهم مولوتوف قبل تشاجرهم مع عائلة أخرى

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن السويس، القبض على ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بحى الجناين بحوزتهم زجاجات مولوتوف وشماريخ وبرشوتات، قبل قيامهم بالتشاجر مع عائلة أخرى بسبب خلاف بينهم بحى الجناين.

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بورود معلومات بقيام أشخاص من عائلة مقيمة بقرية الخواطرة بالسويس، بالاستعداد للتعدى على عائلة أخرى بالقرية بسبب خلافات عائلية قديمة بينهم وأنهم بحوزتهم أسلحة.

وبقيام مدير المباحث الجنائية العميد محمد والى بالانتقال إلى القرية، تم ضبط 8 زجاجات مولوتوف و8 شماريخ وبرشوتات وأسلحة بيضاء بحوزة كل من "على. م" و"معوض.م" و"إبراهيم.ع"، وهم أبناء عائلة واحدة.

وأكدت التحريات الأمنية، أن المتهمين كانوا يستعدون للهجوم على أبناء العائلة الثانية داخل القرية، وكانوا يستعدون لاستخدام مولوتوف والشماريخ.

تم تحرير محضر بضبط المتهمين والمضبوطات، وتم تحريزها، وجار التحقيق بالنيابة العامة بالسويس مع المتهمين.

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