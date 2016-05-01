أبرزهم «لغز ميكي» و«صد رد» و«رأس الغول».. ONA ترصد قائمة المسلسلات الكوميدية في رمضان

كتبت – إنجي لطفي

رصدت وكالة ONA أبرز المسلسلات الكوميدية المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل وإلى قائمة المسلسلات:

مسلسل “صد رد”

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول ثلاثة شباب، يحاولون التخلص من المشاكل اليومية التي تواجههم، لكنهم يقعون مره أخري فى مشكلات أكبر. المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هشام فتحي، ومن بطولة على ربيع، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، ومحمد أسامة، وعبد الله مشرف، وسامي مغاوري، وبدرية طلبة. مسلسل” مأمون وشركاه” تدور أحداث المسلسل حول (مأمون) الرجل البخيل للغاية، والذى لديه 4 أبناء يحرمهم من كل شيء هم وزوجته، حتى ينفصلوا جميعًا عنه، وبعدها يكتشفون أنه ملياردير، ويبدأون رحلة البحث عن مكان أمواله المخفية، لتتصاعد الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى ساخر. المسلسل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، ومن بطولة عادل إمام، ولبلبة، وتامر هجرس، وتميم عبده، خالد سرحان.

مسلسل “شقة فيصل”

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم. المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ومن بطولة ايتن عامر، وكريم محمود عبد العزيز، ووائل نور.

مسلسل “يوميات زوجة مفروسة2″

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي بحلقات منفصلة متصلة حول صحفية تعمل بنفس الجريدة التي يعمل بها زوجها، وينشأ بينهما صراع فكري بسبب مواقفهما السياسية المختلفة بعد ثورة 25 يناير، موضحًا شكل العلاقة بين الزوجين في حياتهما الخاصة وفي حياتهما العملية، كما يتعرض للمواقف التي تتعرض لها الأسرة المصرية، وما تعانيه المرأة في تربية أبنائها. المسلسل من تأليف أماني ضرغام، وإخراج أحمد نور، ومن بطولة داليا البحيري، وخالد سرحان، وإيمان السيد.

مسلسل “لغز ميكي”

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تُجسّد (دنيا) دور فتاة تُدعى نيللي، تبحث عن بنت عمها شريهان، والتي تجسدها (إيمي)، وذلك لتنفيذ وصية والدها، والذي ترك لغز لم تتكمن نيللي من حله إلا بمساعدة بنت عمها شريهان، والتي كانت تشاركها نفس المسكن، لكن لم تكونا على علم بأنهما بنات عم، وتتوالى الأحداث حتى تكتشف نيللي أن من تسكن معها هى بنت عمها، فتنطلقان في رحلتهما لفك اللغز. المسلسل من تأليف مصطفى صقر وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، وسمير غانم، وأحمد حلاوة.

مسلسل” رأس الغول”

تدور فكرته حول عمل اجتماعي درامي يأخذ بعض النكهات الكوميدية الطريفة، وذلك عبر قصة إنسان يكون بارع في تحقيق طموحاته عن طريق النصب، وأيضًا عبر وسائل أخري مشروعة وغير مشروعة. المسلسل من تأليف وائل حمدي– شريف بدر الدين، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة محمود عبد العزيز ، ميرفت أمين ، فاروق الفيشاوي، لقاء الخميسي ، دوللي شاهين، محمد شاهين.

مسلسل “بنات سوبر مان”

تدور أحداثه حول شخصية (سوبر مان) الأسطورية، والذي يأتى إلى مصر للانتهاء من مهمة خاصة، ولكنه سيغير وجهته ويذهب إلى شارع الهرم بدلًا من تنفيذ مهمته الخارقة، ليتعرف هناك على امرأة ويدخل معها في علاقة، وتتفاجأ بعد رحيله بأنها حامل، وتقرر أن تتخلص من طفلتها فتقوم بإلقائها أمام ملجأ، وتتوالى أحداث المسلسل. المسلسل من تأليف كريم حسن بشير، وأمير رمسيس، ومن بطولة شيري عادل، يسرا اللوزي، إنتصار، طارق صبري، وبيومي فؤاد، وريهام حجاج، وكريم عفيفي.