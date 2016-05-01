غدًا.. بوسي تحتفل بعيد الربيع مع عمرو الليثي في «بوضوح»

كتبت – إنجي لطفي

يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، سهرة فنية موسيقية خاصة، مع المطربة بوسي بمصاحبة فرقتها الموسيقية، في احتفالية خاصة بمناسبة عيد الربيع، غدًا الإثنين.

وتقدم ” بوسي” باقة من أجمل أغانيها، ومنها ” آه يا دنيا، سيطرة، يا لهوي يا ما، لا و لا، جيت على الجرح، وغيرها من الأغاني” .

وتكشف “بوسي”، خلال الحلقة عن ما يمثله عيد الربيع “شم النسيم” لها منذ صغرها.

وتتطرق إلى تجربة العمل في السينما، ومشاركتها في عددٍ من الأفلام كمطربة، وممثلة، مثل فيلم عش البلبل، جوازة ميري، عُمر وسلوى، وغيرها .

يذكر أن “بوسي”، من مواليد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، واختارها المنتج أحمد السبكي، ضمن أبطال فيلم “الألماني” عام 2012م.

واشتهرت “بوسي”، بعد أدائها أغنية “أه يا دنيا”، ونتيجة لما حققته الأغنية من نجاح، أطلق الجمهور عليها “بوسي – أه يا دنيا”.

وقدمت “بوسي”، دويتو “حط إيده ياه” مع الفنان محمود الليثي.