استكمال إنشاء 50 منزلا بدويا فى غرب الموهوب بالداخلة بتكلفة 7 ملايين جنيه

قالت المهندسة أمينة منصور أحمد رئيس جهاز تعمير مركز الداخلة بالوادى الجديد، أن وزارة الإسكان والمرافق قد وافقت على إنشاء 50 منزلاً بدوياً كتجمع سكنى جديد بمنطقة غرب الموهوب بمركز الداخلة بتنفيذ الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير، بتكلفة 6 مليون و635 ألف جنيه، مع توصيل خطوط مياه الشرب بتكلفة 386 ألف جنيه.

وأضافت أمينة منصور، فى بيان لها اليوم، أنه سيتم تسليم المشروع خلال شهرين تمهيداً لتسليم المنازل للمنتفعين بعد إعلان المستحقين لها بمعرفة ديوان عام المحافظة، ورئاسة مركز ومدينة الداخلة.

فتح باب التقدم للحصول على منافذ بيع لشباب الخريجين بالوادى الجديد

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