بالصور.. محافظ بورسعيد يقدم التهنئة لمطران الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القيامة

قدم صباح اليوم الأحد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة لنيافة الأنبا تادرس مطران الكنيسة الأرثوذكسية بمنطقة القناة وشمال سيناء بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء بشارع 23 يوليو وصلاح سالم.

ورافق المحافظ اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية، والدكتور راشد القصبى رئيس جامعة بورسعيد وقائد القاعدة البحرية ببورسعيد، والمستشار العسكرى، ومحمد المصرى رئيس الغرفة التجارية، والمهندس كامل أبوزهرة السكرتير العام، ونقيب المحامين، والدكتور عادل تعيلب، والبدرى فرغلى رئيس اتحاد عمال مصر.

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