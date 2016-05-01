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"تموين الإسكندرية" تضبط 243 كيلو رنجة و81 كيلو كلاوى فاسدة

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"تموين الإسكندرية" تضبط 243 كيلو رنجة و81 كيلو كلاوى فاسدة "تموين الإسكندرية" تضبط 243 كيلو رنجة و81 كيلو كلاوى فاسدة
نفذت مديرية بالإسكندرية حملات على الأسواق استعدادا لعيد شم النسيم، وأسفرت حملات إدارة تموين وسط خلال الأسبوعين الماضيين عن تحرير محاضر عديدة، منها محاضر صلاحيات وأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وشملت المضبوطات 243 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و81 كيلو كلاوى فاسدة ومتغيرة الخواص، و150 كيلو زيتون مخلل فاسد، ومحضر تصرف فى 40 شيكارة دقيق لأحد المخابز البلدية، 3 محاضر عدم إعلان لبدالين تموين، ومحضرين عدم إعلان عن لوحة المواعيد ببعض المخابز البلدية
>و8 محاضر بيع سجاير بأزيد من السعر المحدد، بالإضافة إلى 15 محضرا إدارة مخابز حرة بدون ترخيص، 5 محاضر بيع بوتاجاز بأزيد من السعر الجبرى، و80 محضر عدم إعلان عن المواد والسلع الغذائية، 60 محضر عدم حمل شهادت صحية، كما تم اليوم الإشراف على توزيع 300 أنبوبة بقرى ابيس.


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