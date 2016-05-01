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مديرية أمن الأقصر تنظم حفلها السنوى لمساعدة أسر المسجونين بالمحافظة

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مديرية أمن الأقصر تنظم حفلها السنوى لمساعدة أسر المسجونين بالمحافظة مديرية أمن الأقصر تنظم حفلها السنوى لمساعدة أسر المسجونين بالمحافظة
نظمت مديرية أمن الأقصر اليوم، الحفل السنوى الذى أقامته وزارة الداخلية لرعاية أسر المسجونين والمفرج عنهم، وذلك برعاية اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وحضور اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، ومحمد بدر محافظ الأقصر.

وحضر الاحتفال كل من، اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعى، واللواء شريف عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء على صلاح نائب مدير أمن الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية ونواب البرلمان، وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى.

ووجه محافظ الأقصر الشكر لوزير الداخلية وقيادات الوزارة ومديرية الأمن، على اختيار الأقصر لإقامة هذا الحفل السنوى، لأول مرة خارج العاصمة القاهرة، مطالباً مؤسسات المجتمع المدنى بدعم دور الدولة فى توفير مزيد من الرعاية والمساعدة لتلك الفئة من أسر المسجونين، والمفرج عنهم، بما يساعد على الحد من الجريمة، وتحقيق الأمن الاجتماعى للمجتمع.

وأعلن اللواء حسين والى، مدير الإدارة العامة للرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية، عن إقامة مؤتمر سنوى حول الرعاية واللاحقة وحقوق الإنسان، وذلك بهدف التأكيد على أهمية الرعاية اللاحقة للمسجونين والمفرج عنهم، بجانب الالتزام بمبادىْ حقوق الإنسان، وإبراز دور وزارة الداخلية وجهودها فى هذين المجالين.


>- مديرية أمن الأقصر تنظم اليوم حفلا خيريا لرعاية المفرج عنهم من المسجونين وأسرهم

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