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إعادة فتح طريق المحلة طنطا بعد سحب سيارة معطلة أعلى كوبرى محلة روح

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إعادة فتح طريق المحلة طنطا بعد سحب سيارة معطلة أعلى كوبرى محلة روح إعادة فتح طريق المحلة طنطا بعد سحب سيارة معطلة أعلى كوبرى محلة روح
عادت حركة مرور السيارات إلى طبيعتها مرة أخرى على طريق "المحلة - طنطا" بمحافظة الغربية، بعد أن توقفت فى اتجاه المحلة بسبب تعطل سيارة نقل محملة بالرمال أعلى كوبرى محلة روح، الأمر الذى أدى إلى تكدس السيارات على الطريق حتى قرية شبشير الحصة.

وانتقل ضباط المرور إلى مكان الواقعة، وتم تحويل الطريق إلى الطريق القديم لتخفيف تكدس السيارات، وتم سحب السيارة المعطلة وفتح الطريق مرة أخرى.


>- توقف طريق المحلة طنطا بعد تعطل سيارة نقل أعلى كوبرى محلة روح

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