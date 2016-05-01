وفد الحكومة اليمنية يعلق المحادثات المباشرة مع الإنقلابين

أبلغ وفد اليمن الحكومي، المبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ،اليوم الأحد، بتعليق المشاورات المباشرة مع الانقلابيين احتجاجا على الأعمال العسكرية الأخيرة.

ويأتي تعليق وفد الشرعية مباحثاته المباشرة بالكويت، في أعقاب سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح على معسكر للجيش اليمني، شمالي العاصمة صنعاء.

وقال عبد الملك المخلافي، وزير خارجية اليمن ورئيس وفد الحكومة في مفاوضات الكويت، إن الهجوم “ينسف” المحادثات، بحسب ما نقلت رويترز.

وكانت أنباء قد ذكرت أن ميليشيات الحوثي وصالح قد استهدفوا قاعدة العند الجوية في محافظة لحج وهو ما نفاه مسؤولون عسكريون في وقت لاحق.