الرئاسات الثلاث العراقية تبحث ببغداد تداعيات اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء

اجتمعت في بغداد بعد ظهر اليوم الأحد الرئاسات الثلاث بالعراق (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان) لبحث تداعيات اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ومقر مجلس النواب أمس السبت.

وكان الرئيس العراقي دعا الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية إلى اجتماع عاجل لمناقشة القضايا الملحة وفي مقدمتها اقتحام المتظاهرين لمقر مجلس النواب العراقي وإجراء التعديل الوزاري والسبل الكفيلة بتنفيذ عاجل للإصلاحات المقررة.

ولايزال المتظاهرون يتواجدين بساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء شديدالتحصين وتحوي مقار البرلمان والحكومة والرئاسة والسفارات العربية والأجنبية، في أعقاب اقتحامهم مقر البرلمان أمس وباتوا الليلة الماضية بحديقة مجلس النواب وساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء ” التي لم يسمح للمواطنين العابرين بدخولها منذ 13 عاما”.

أ ش أ