وزارة النقل: افتتاح ميناء أرقين البرى بين مصر والسودان في خلال شهور

عقدت اجتماعات الدورة السابعة للجنة المنافذ الحدودية المشتركة فى مدينة ابو سمبل برئاسة فتحى عبد العظيم رئيس قطاع التعاون العربى اﻻفريقي بوزارة التعاون الدولى عن الجانب المصري والسفير عبد الغنى النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية عن الجانب السودانى .

وقال اللواء فؤاد عثمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة إن الحكومة المصرية والدكتور جلال سعيد وزير النقل يعطى اهتمام كبيرا بتنمية حركة التجارة بين الدولتين وخدمة شعبى وادى النيل بما تحقق من عمل وتنسيق كامل بين الجانبين فى منفذى قسطل – اشكيت منذاﻻفتتاح الرسمى و على مدار عام كامل .

وأضاف أنه تم اﻻتفاق على عقد اجتماع فى أسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، للجنة الجمركية المشتركة بالقاهرة لوضع كيفية التعامل مع المستخلصين الجمركيين من الجانبين و استكمال المستندات عند ارسال الشاحنات عبر المنفذين.، كما تم اﻻتفاق بين الجانبين على عمل لوحات ارشادية فى ميناء قسطل و اشكيت تتضمن الضوابط واﻻجراءات المتبعة فى الميناءين بالنسبة للركاب والمركبات، كما قامت اللجنة بزيارة ميدانية لميناء ارقين المصرى و السودانى للوقوف على حجم تنفيذ اﻻعمال فى المنفذين المصرى و السودانى وقد تبين للجنة انتهاء الجانب المصري من انشاءاته لمنفذ ارقين المصرى .

وأشار إلى أن اللجنة أوصت باﻻسراع باستكمال اﻻعمال اﻻنشائية فى المنفذ السودانى تمهيدا للتشغيل التجريبى خلال الربع اﻻخير من 2016.

أ ش أ