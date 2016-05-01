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رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء: ملك البحرين غادر مطار شرم الشيخ عائدا لبلاده

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رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء: ملك البحرين غادر مطار شرم الشيخ عائدا لبلاده رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء: ملك البحرين غادر مطار شرم الشيخ عائدا لبلاده
قال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة غادر مطار شرم الشيخ، منذ قليل، عائدا لبلاده عقب زيارته المدينة.

وزار ملك البحرين مدينة شرم الشيخ عقب انتهاء زيارته الرسمية لمصر ولقائه الرئيس السيسى لعدة أيام، كما قام الملك بجولة فى خليج نعمة، أحد أشهر المعالم السياحية بالمدينة، للتأكيد على أن آمنة.

بالصور.. العاهل البحرينى والوفد المرافق له فى جولة على شواطئ شرم الشيخ.. الملك حمد بن عيسى يمارس "الجولف" ويسبح بأحد الشواطئ.. ويحرص على التحدث مع السياح وأهالى المدينة

http://www.youm7.com/story/2016/5/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%B4/2699330

بالصور.. جولة لملك البحرين على شواطئ شرم الشيخ

http://www.youm7.com/story/2016/5/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/2699175

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