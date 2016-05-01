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أمير الكويت يجرى مباحثات مع حاكم عام أستراليا لدعم التعاون الثنائى

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أمير الكويت يجرى مباحثات مع حاكم عام أستراليا لدعم التعاون الثنائى أمير الكويت يجرى مباحثات مع حاكم عام أستراليا لدعم التعاون الثنائى

> استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان ظهر اليوم / الأحد / حاكم عام استراليا الجنرال بيتر كوسغروف والوفد الرسمى المرافق له وبحضور ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والذى يقوم بزيارة رسمية للكويت .

و صرح نائب وزير شئون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات وتوسيع التعاون بين الكويت وأستراليا بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأشار إلى أنه ساد المباحثات جو ودى عكس روح التفاهم والصداقة التى تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين فى خطوة تجسد رغبة الجانبين فى تعزيز التعاون القائم بينهما فى المجالات كافة.

وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح و ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسئولين الكويتين وعن الجانب الأسترالى الجنرال بيتر كوسغروف .

وقد أقام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان ظهر اليوم مأدبة غداء على شرف حاكم عام أستراليا الجنرال بيتر كوسغروف والوفد الرسمى المرافق له .
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مصر 365