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روسيا: مفاوضات تجرى لإدراج حلب فى نظام التهدئة

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روسيا: مفاوضات تجرى لإدراج حلب فى نظام التهدئة روسيا: مفاوضات تجرى لإدراج حلب فى نظام التهدئة
نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الأحد أن مفاوضات تجرى لإدراج محافظة حلب السورية فى "نظام التهدئة" المؤقت.

ونقل عن الجنرال سيرجى كورالينكو المسؤول عن المركز الروسى لمراقبة وقف إطلاق النار فى سوريا قوله إنه تم تمديد "التهدئة" حول دمشق لأربع وعشرين ساعة أخرى حتى الساعة 2100 بتوقيت جرينتش غدا الاثنين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كورالينكو قوله أن نظام التهدئة فى اللاذقية وحول دمشق متماسك إلى حد كبير.
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