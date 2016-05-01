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مصرع وإصابة 10 أشخاص جراء انفجار قنبلة جنوبى الصومال

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مصرع وإصابة 10 أشخاص جراء انفجار قنبلة جنوبى الصومال مصرع وإصابة 10 أشخاص جراء انفجار قنبلة جنوبى الصومال

قتل جنديان من الجيش الصومالى، وأصيب ثمانية آخرون بينهم مدنيون، جراء انفجار قنبلة فى سوق للماشية جنوبى البلاد.

ونقل راديو (شابيلى) عن مسئولين محليين قولهم الأحد، أن الانفجار ناتج عن زرع الألغام الأرضية فى سوق الماشية، مشيرين إلى أن من بين المصابين جنود ومدنيين، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأفريقى ينشر أكثر من 22 ألف جندى فى الصومال بغرض دعم حكومتها فى مواجهة العناصر المتمردة من حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة الإرهابى.

يذكر أن الحركة المتشددة فقدت العديد من المناطق الرئيسية جنوب ووسط الصومال، لكنها لا تزال تنفذ هجمات انتحارية داخل البلاد بما فيها هجمات على قوات بعثة الاتحاد الأفريقى وكان آخرها الهجوم الذى نفذه مسلحوها على جنود كينيين فى إقليم جيدو فى يناير الماضى والهجوم على مطعم فى مقديشيو أواخر الشهر نفسه.
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