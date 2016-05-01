وزير الزراعة: فتح الجمعيات التعاونية لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين

قرر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فتح الجمعيات التعاونية العامة، للاصلاح، والإئتمان، والأراضى المستصلحة، وفروعها المنتشرة بالقرى والمحافظات المختلفة، لإستلام الأقماح المحلية من المزارعين، وتوريدها بمعرفتها للصوامع، لعلاج مشاكل التكدس والتيسير على المزارعين.

وقال عصام فايد فى بيان له اليوم الأحد، إنه تم تدبير الموارد المالية اللازمة من بنك التنمية والإئتمان الزراعى،لصالح الجمعيات التعاونية العامة الثلاثة، لاستلام الأقماح من المزارعين ودفع مستحقاتهم المالية طبقاً للضوابط والأسعار التى حددها القرار الوزارى المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية.

وأوضح وزير الزراعة، أن تلك المنظومة تأتى للتيسير على المزارعين، وعلاج مشاكل التكدس أمام الشون ومراكز التوريد،بحيث تقوم الجمعيات التعاونية العامة الإصلاح، والإئتمان، والأراضى المستصلحة، من خلال الجمعيات الفرعية التابعة لها بالمحافظات، بإستلام الأقماح المحلية من المزارعين، ودفع مستحقاتهم المالية فوراً، وتقوم بتوريدها بعد ذلك للصوامع.

وأكد وزير الزراعة، إنه خاطب الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، بحيث تقوم الجمعيات التعاونية العامة بتوريد الأقماح التى تم استلامها من المزارعين، بشكل مباشر الى الصوامع وليس الشون، مشدد على ضرورة البدء الفورى فى هذه المنظومة، وأن تقوم الجمعيات بفتح أبوابها لكافة مزارعى القمح، واستلام المحصول منهم، طبقاً للحصر الفعلى وليس الحيازة، والعمل على تيسير الاجراءات، ورفع العبء عن كاهلهم.

وتابع فايد أن غرف العمليات التى تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها على تواصل يومى مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين،لحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور، مشدداً على عدم تواجد المسئولين بالمكاتب والتواجد بالحقول ومراكز التجميع، ومراكز التوريد المختلفة لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.

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