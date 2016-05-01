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300 قبطى يصلون القاهرة قادمين من القدس بعد حضور عيد القيامة

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300 قبطى يصلون القاهرة قادمين من القدس بعد حضور عيد القيامة 300 قبطى يصلون القاهرة قادمين من القدس بعد حضور عيد القيامة
وصل مطار القاهرة الدولى اليوم، الأحد، 300 قبطى قادمين من تل أبيب بعد حضور أسبوع الآلام وعيد القيامة بالقدس الشريف.

صرح مصدر مسئول بالمطار بأن الأقباط وصلوا على متن رحلتين تابعتين لشركة طيران "إير سيناء" وعددهم 300 قبطى حيث قامت إدارة الجوازات بالمطار بإنهاء إجراءات وصولهم.

وأضاف المصدر أنه من المقرر استمرار وصول الأقباط إلى مطار القاهرة قادمين من تل أبيب خلال الساعات القادمة.

يذكر أن شركة "إير سيناء" نظمت جسرا جويا ضم 9 رحلات أساسية و21 رحلة إضافية، نقلت خلالها 5687 راكبا قبطيا مصريا خلال الأعياد، وذلك فى الفترة من 21 إلى 28 أبريل الماضى.

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مصر 365