ضبط طن ونصف رنجة غير صالحة للاستهلاك قبل بيعها فى شم النسيم بالغربية

تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية، بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة، من ضبط سيارة نقل محملة بـ300 صندوق رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعهم فى الأسواق فى شم النسيم.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بضبط السيارة رقم 162950 نقل الغربية قيادة "عبد الرؤوف م ع" – 32سنة - مقيم بقرية دلبشان - مركز كفر الزيات محمله بـ 300 صندوق رنجة وزن الصندوق 5 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك.

تحرر المحضر رقم 18869 جنح مركز طنطا لسنة 2016 وأحيل قائد السيارة للنيابة العامة، للتحقيق.

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