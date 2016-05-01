ضبط 232 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة بأسوان

شن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان اليوم، حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، شملت الجهود ضبط 232 هاربا من تنفيذ عقوبات خاصة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز محافظة أسوان، حيث تم ضبط المحكوم عليه "مرزوق . م" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى جناية حيازة سلاح نارى بالسجن المؤبد.

والمحكوم عليه "أحمد . ح" والمطلوب ضبطه فى جنايات سرقة بالسجن المشدد والمحكوم عليه "سورى . ع" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى جناية سرقة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والمحكوم عليه "عبد الرحيم . م" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى جناية مخدرات بالسجن لمدة سنة مع الشغل.

وضبط "شعبان . ع" المطلوب للتنفيذ عليه فى جناية ضرب وإحداث عاهة بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وكان من نتائج حملة تنفيذ الأحكام ضبط 86 هاربا من جنح الحبس الجزئى و16 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت الحملة عن ضبط 75 متهما صادر ضدهم أحكام بالغرامات و50 محكوما عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة 1590 جنيها.

تمت مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام الصادرة، وجارى إحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام .

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