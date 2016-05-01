فينجر: هل نسيتم أنني كنت الضامن لاستقرار أرسنال؟

غضب جمهور أرسنال ومطالبته بالتغيير وانتقاده لأرسين فينجر جعل الأخير يخرج عن صمته.

ورفع جمهور المدفعجية لافتات مطالبة بالتغيير أثناء مباراة نورويتش سيتي السبت تعبيرا عن غضبها لخسارة أرسنال لقب الدوري مجددا وخروجه خالي الوفاض من الموسم.

وكشف فينجر عن أن البنك طلب منه في 2004 تمديد عقده مع أرسنال لمدة خمسة أعوام لكي يمنح الأخير قرضا لبناء ملعب الإمارات.

وكان أرسنال قد اقترض ما يقرب من 260 مليون جنيه إسترليني من البنك لكي يبني الاستاد، ولم يوافق البنك على إقراض المدفعجية من دون ضمانة طويلة الأمد لمستقبل فينجر مع الفريق.

وفي تصريحات نقلتها شبكة إيه.إس.بي.إن للمدرب الفرنسي "حينما كنا نبني ملعب الإمارات، طالبنا البنك بأن نوقع عقدا يمتد لخمسة أعوام وفعلت ذلك".

وأضاف "هل تريدون مني إخباركم بالمزيد؟ كم عدد الأندية التي رفضتها من أجل أرسنال؟ لقد أظهرت التزامي بالفريق".

وتابع "البنك أراد استقرارا فنيا لكي يضمن ردنا لقيمة القروض. التزمت بذلك وبقيت مع أرسنال في ظروف صعبة جدا".

وأتم "الآن يتهمونني لأنني لم أفز بالدوري خلال تلك المدة، أتقبل النقد لكن هذا الأمر بعيد تماما عني".

وكان 2003-2004 هو آخر موسم يتوج أرسنال فيه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز.