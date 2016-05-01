أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فينجر: هل نسيتم أنني كنت الضامن لاستقرار أرسنال؟

Google+ Print
فينجر: هل نسيتم أنني كنت الضامن لاستقرار أرسنال؟ فينجر: هل نسيتم أنني كنت الضامن لاستقرار أرسنال؟

غضب جمهور أرسنال ومطالبته بالتغيير وانتقاده لأرسين فينجر جعل الأخير يخرج عن صمته.

ورفع جمهور المدفعجية لافتات مطالبة بالتغيير أثناء مباراة نورويتش سيتي السبت تعبيرا عن غضبها لخسارة أرسنال لقب الدوري مجددا وخروجه خالي الوفاض من الموسم.

وكشف فينجر عن أن البنك طلب منه في 2004 تمديد عقده مع أرسنال لمدة خمسة أعوام لكي يمنح الأخير قرضا لبناء ملعب الإمارات.

وكان أرسنال قد اقترض ما يقرب من 260 مليون جنيه إسترليني من البنك لكي يبني الاستاد، ولم يوافق البنك على إقراض المدفعجية من دون ضمانة طويلة الأمد لمستقبل فينجر مع الفريق.

وفي تصريحات نقلتها إيه.إس.بي.إن للمدرب الفرنسي "حينما كنا نبني ملعب الإمارات، طالبنا البنك بأن نوقع عقدا يمتد لخمسة أعوام وفعلت ذلك".

وأضاف "هل تريدون مني إخباركم بالمزيد؟ كم عدد الأندية التي رفضتها من أجل أرسنال؟ لقد أظهرت التزامي بالفريق".

وتابع "البنك أراد استقرارا فنيا لكي يضمن ردنا لقيمة القروض. التزمت بذلك وبقيت مع أرسنال في ظروف صعبة جدا".

وأتم "الآن يتهمونني لأنني لم أفز بالدوري خلال تلك المدة، أتقبل النقد لكن هذا الأمر بعيد تماما عني".

وكان 2003-2004 هو آخر موسم يتوج أرسنال فيه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل