بوكيتينو: ليستر لم يحسم الدوري بعد

يتشبث ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام بالأمل الأخير في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز قائلا إن "ليستر سيتي لم يحسمه بعد".

ويتصدر الأخير المسابقة بفارق 7 نقاط عن توتنام قبل 3 جولات من النهاية، ويأمل بوكيتينو أن يتعثر الفريق أمام مانشستر يونايتد الأحد حتى لا ينتهي سباق الدوري.

وفي تصريحات نقلتها شبكة إي.إس.بي.إن، قال المدرب الأرجنتيني:"من الصعب الوقوف الآن أمام هذا الحماس الذي يشعر به جميع من في ليستر".

وتابع "الفجوة بيننا وبين ليستر 7 نقاط، وهناك 9 نقاط متاحة في أخر 3 مباريات بالدوري. الأمر ليس سهلا بل صعب. نحتاج للإيمان بقدراتنا. أهم شيء هو أن يهدر ليستر سيتي النقاط ونفوز نحن في مبارياتنا كذلك".

ويحل توتنام ضيفا على تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي يوم الاثنين.