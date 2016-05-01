هوميلز: طلبي الانتقال إلى بايرن؟ إنه أكثر هراء سمعته في حياتي

نفى ماتس هوميلز قائد بروسيا دورتموند أن يكون قد عرض نفسه على بايرن ميونيخ، فيما أكد كارل هاينز رومينيجه رئيس الأخير أن الأمر تم فهمه بصورة خاطئة.

وكان أولي هونيس رئيس بايرن السابق قد أثار الجدل بعد تصريحه بأن هوميلز طرق باب النادي للانتقال له.

وصرح هوميلز للصحفيين "لم أعرض نفسي على أي ناد، إنه أكثر هراء سمعته في حياتي".

وقال رومينيجه:"نحن من كان يطرق باب هوميلز وليس العكس. نحن من سألناه إن كان يرى نفسه لاعبا لنا".

ويعد هوميلز أحد ناشئي بايرن السابقين، رحل عن الفريق موسم 2008-2009 على سبيل الإعارة لدورتموند قبل أن ينتقل بشكل نهائي.