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اعرف أسباب ظهورك بشكل أكبر من سنك

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اعرف أسباب ظهورك بشكل أكبر من سنك اعرف أسباب ظهورك بشكل أكبر من سنك
وفقا لتقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا الهندية"، كشفت دراسة هولندية جديدة، السر الحقيقى وراء ظهور الإنسان بشكل أكبر أو أصغر من عمره الحقيقى، حيث وجد الباحثون الجينات المسئولة عن ذلك وهى التى تعرف باسم MC1R، ومن المعروف عنها سابقا أنها مسئولة عن إنتاج الشعر الأحمر والجلد الشاحب، لكن الآن اختلف الأمر، ووجدوا أن هذه الجينات مرتبطة بالاختلافات فى الشكل سواء أكبر أو أصغر من العمر الحقيقى للشخص.

وتابع التقرير أن الأشخاص الذين يحملون جينات MC1R المتغيرة فى شكل الحمض النووى يظهرون بعمر أكبر من عمرهم الحقيقى بعامين.

وفى هذا السياق، قال الدكتور "مانفريد كايسر" من جامعة "إراسموس روتردام" الهولندية إنه للمرة الأولى يتم العثور على الجين الذى يفسر ظهور بعض الأشخاص أصغر أو أكبر عن سنهم الحقيقى، وأنها واحدة من العديد من العوامل التى تؤثر على تقدير عمرهم، مضيفا أن الباحثين يخططون لمواصلة الأبحاث لاستكشاف تأثير الشكل وتحديد الجينات الأخرى التى تؤثر على تقدير العمر الحقيقى للشخص، مما يؤدى إلى مزيد من الإنجازات تتعلق بتحديد سن الشيخوخة والبحوث الصحية فى المستقبل القريب.


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