بالصور.. الأنبا بافلى يتلقى تهانى عيد القيامة بالإسكندرية

استقبل الأنبا بافلى أسقف الشباب وقطاع المنتزة بالإسكندرية التهنئة بعيد القيامة المجيد اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وحضر للتهنئة المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، واللواء محمد الزملوط، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء نادر جنيدى مدير الأمن وقيادات الأمن الوطنى والقوات المسلحة بالمحافظة ونواب البرلمان، منهم هيثم الحريرى وكمال أحمد وسوزى ناشد والشيخ ناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وممثلى الأحزاب السياسية وقيادات المجتمع المدنى.

ومن جانبه، قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إن الأعياد فرصة للتقارب وزيادة المحبة وأن اليوم شهد جمع الجميع فى جو من الألفة والود، وذكر البابا شنودة الثالث بوطنيته المشهودة، كما أشار إلى محبة البابا تواضروس الثانى وعلمه وبساطته، وأن مصر بلد يعيش فيه الجميع بود وسلام، وأكد عبد الظاهر أن المحافظة تواصل استعدادها لتنظيم عيد غطاس عالمى تحضره شخصيات عالمية بحضور البابا تواضروس الثانى.

وأشار الأنبا بافلى أسقف الشباب وقطاع المنتزة بالإسكندرية إلى أن مصر محفوظة بقياداتها وبأمانتهم فى القيادة، وقال إن مصر عانت من قيادات مرت على مصر لم تكن أمينة عليها، وأن شم النسيم هى كلمة مصرية قديمة منذ 4 آلاف عام تعنى العشب الأخضر.

وأوضح الأنبا بافلى، أن أكل البيض فى يوم شم النسيم عادة مصرية قديمة وتشير إلى حياة جديدة، وكان القدماء المصريين يكتبون على كل بيضة أمنية، يتمنى أن تتحقق له ومن هنا جاءت عادة تلوين البيض، كما أن البصل أيضا عادة مصرية قديمة لطرد الأرواح الشريرة، وأن عيد الغطاس أيضا كان عيدا لكل المصريين وسيكون فرصة رائعة لتنشيط السياحة للمحافظة.

ومن جانبه، أكد القمص رويس مرقس الوكيل البابوى بالإسكندرية، أن مصر قوية بشعبها وجيشها وقياداتها الحكيمة.



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بالصور..محافظ الإسكندرية مهنئاً الاقباط بعيد القيامة:فرصة لزيادة المحبة