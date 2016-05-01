بالصور.. محافظ البحر الأحمر يهنئ الأقباط بعيد القيامة بكنيسة الأنبا شنودة

تقدم محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، على رأس وفد من قيادات ومسئولى محافظة البحر الأحمر، بالتهانى للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وكان فى استقبال محافظ البحر الأحمر والوفد المرافق له، قيادات كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة

>ورافق محافظ البحر الأحمر خلال تقديمه التهانى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، واللواء مصطفى صدقى سكرتير عام المحافظة، وقيادات المحافظة ومديرية الأمن.

وخلال تقديم التهانى للإخوة الأقباط بالكنائس المختلفة بالغردقة شهد تغيب أعضاء مجلس النواب عن تقديم التهانى مع قيادات المحافظة.

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