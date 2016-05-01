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العثور على بقايا حمار مذبوح بمساكن شل بالسويس

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العثور على بقايا حمار مذبوح بمساكن شل بالسويس العثور على بقايا حمار مذبوح بمساكن شل بالسويس
عثر مواطنون بالسويس على بقايا حمار مذبوح بالقرب من منطقة مساكن "شل " بالسويس وتم إبلاغ مديرية أمن السويس بالواقعة.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغا من مواطنين بعثورهم على بقايا حمار مذبوح بجوار صندوق قمامة بالقرب من مساكن شل، وقام الطب البيطرى وتموين السويس بالانتقال إلى موقع العثور على البقايا وتم تحريزها للكشف عليها.

وأكد مصدر أمنى، أنه جار التحقيق ومعرفة مصدر البقايا ومن قام بإلقائها بالقرب من مساكن شل.

يذكر أن مباحث السويس ألقت القبض منذ أربعة أيام على اثنين من الجزارين قاما بذبح أربعة حمير داخل منطقة الجبليات بحى الجناين.


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