مصرع سيدتين أثناء عبورهما طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بوادى النطرون

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى مصرع سيدتين، إثر اصطدام سيارة بهما خلال عبورهما الطريق بالقرب من مدينة وادى النطرون بالبحيرة، بجانب إصابة 4 أشخاص على خلفية هذا الحادث.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى اتجاه القاهرة الكيلو 118 دائرة المركز.

بالانتقال، تبين أنه أثناء عبور سيدتين مجهولتين للطريق المشار إليه، اصطدمت بهما السيارة رقم س ق ى 584 ملاكى قيادة محمود محمد أحمد 20 سنة طالب ومقيم الشرابيه القاهرة، مما أدى لوفاتهما، وتصادف قدوم السيارات ق أ 2738 ملاكى قيادة إبراهيم زينهم عبدالحليم 41 سنة سائق ومقيم إمبابه جيزة والسيارة رقم ق أ ص 487 ملاكى قيادة أحمد حسين إبراهيم 33 سنة مندوب بشركة بزنس ومقيم السلام القاهرة والسيارة رقم س ج ع 7324 ملاكى قيادة محمود أحمد خليل 35 سنة تاجر ومقيم الجمرك الإسكندرية بالطريق المشار إليه بذات الاتجاه واصطدموا بالسيارة مرتكبة الحادث.

نتج عن الحادث إصابة قائدى السيارتين الثانية والثالثة و2 من مستقلى السيارات بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى وادى النطرون العام والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد للعلاج، تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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