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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى كفر طهرمس دون إصابات

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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى كفر طهرمس دون إصابات السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى كفر طهرمس دون إصابات
تمكنت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع ترعة عبد العال بكفر طهرمس بدون معرفة أسباب الحريق.

كان قد تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة يفيد اشتعال النيران فى شقة سكنية بكفر طهرمس، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له، وبصحبته 3 سيارات، وتم إخماد الحريق، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أى إصابات.


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