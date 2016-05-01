سقوط محاسب سرق ذهب "حماته" لمروره بضائقة مالية فى الأميرية

لم يجد محاسب أمامه وسيلة لفك ضائقته المالية التى تعرض لها، سوى التخطيط لسرقة مشغولات والدة زوجته وبيعها، وتمكن رجال مباحث الأميرية من كشف الحادث، وضبط المتهم الذى اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إعادة المسروقات مرة أخرى، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا من "إيمان ح م" 58 سنة، ربة منزل، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (سلسلة ـ دلاية ـ 2 خاتم) من داخل دولاب غرفة النوم، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج كريمة المجنى عليها "حلمى س ح" 31 سنة، محاسب بشركة بتروتريد.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليها بالمشغولات الذهبية بدولاب غرفة النوم فخطط لسرقتها، وقام بمغافلتها أثناء زيارته لها واستولى على المسروقات.

كما تم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميله "إيهاب ع" 48 سنة، مدير محل مجوهرات بمصر الجديدة، وبعرض المسروقات على المجنى عليها تعرفت عليها واتهمته بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2669 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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