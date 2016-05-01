بالصور.. ضبط 3,5 طن ملوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج برئاسة أحمد فؤاد، من ضبط 3 ونصف ملوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى محملة على سيارة نقل.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات إلى إدارة مراقبة الأغذية، مفادها قيام سيارة نقل بحمل كميات ملوحة ملونة بألوان مسرطنة غير صالحة للاستهلاك الآدمى قادمة إلى محافظة سوهاج من إحدى المحافظات.

وتم عمل كمين وحملة فى مدخل المحافظة تحت إشراف أحمد فؤاد عمران مراقب عام الأغذية والمراقبين جاد سوريال ومحمد حسن، وتم ضبط السيارة محمل عليها 3,5 طن ملوحة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .

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