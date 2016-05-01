ضبط عاطل انتحل صفة صاحب محل واستولى على 30 ألف دولار من صاحب شركة بالدقى

انتحل عاطل صفة صاحب محل واستولى من صاحب شركة على 30 ألف دولار بعد إيهامه بقدرته على استبدال المبلغ للعملة المصرية بسعر أعلى من السعر الرسمى، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بلاغا من صاحب شركة أفاد فيه بتعرضه للنصب على يد أحد الأشخاص الذى استولى منه على مبلغ 30 ألف دولار بالدقى

وكشفت تحريات الرائد مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، أن المتهم انتحل صفة صاحب محل واحتال على المجنى عليه، حيث ادعى له قدرته على تبديل الدولارات إلى جنيهات مصرية بسعر أعلى من السعر الرسمى فى البنوك وشركات الصرافة، ثم استولى منه على 30 ألف دولار وفر هاربا.

وبتكثيف التحريات تمكن رجال المباحث من كشف هوية المتهم وتبين أنه عاطل مقيم بمنطقة الدرب الأحمر، وبإعداد كمين له تمكن النقيب محمد مختار معاون مباحث قسم الدقى من ضبط المتهم.

>وبمواجهته اعترف أمام العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزه بارتكاب الواقعة وتورطه فى 6 جرائم نصب واحتيال أخرى، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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