نيويورك تايمز: "إراقة الدماء والبؤس والأمل".. مظاهر الحياة فى حلب السورية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا يرصد مظاهر إراقة الدماء والبؤس والأمل من مدينة حلب السورية، وقالت إن أربع سنوات من الحرب قد قست القلوب فى حلب، التى كانت مسرحا لقتال لا يرحم طوال الأيام الماضية، فقد انهارت الهدنة الهشة التى توسطت فيها الولايات المتحدة روسيا فى سوريا، مما أدى إلى أسوأ أعمال عنف منذ شهور، أسفرت عن مقتل أكثر 200 شخص خلال تسعة أيام فقط.

وتشير نيويورك تايمز إلى أن حلب واحدة من أقدم المدن المأهولة فى العالم، وظلت على مدار عقود تُعرف بأنها معبر الإمبراطوريات العثمانية والأرمنينية وغيرها، واليوم فإن الطريقة الوحيدة للدخول إليها هى من الجانب الحكومى عبر طريق وحيد يمر عبر أراضى معادية.

ويقول مراسل الصحيفة بالقاهرة الذى أعد هذا التقرير من حلب إنها مثل العديد من مناطق الحرب الأخرى، يوجد بها مظاهر للحياة الطبيعية، ضباط مرور يقومون بتوجيه السيارات، أطفال ضاحكين يتوجهون إلى مدارسهم، ومتسوقين فى المتاجر، وبدا أن الناس قد اعتادوا بشكل غريب على أصوات الانفجارات والتحطم التى أصبحت مظهرا من مظاهر حياتهم اليومية.

وتحدثت الصحيفة عن سوق حلب، الذى كان يعد من أفضل المواقع فى العالم العربى، والمدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمى، وقالت إنه أصبح الآن أرض خراب.

وأشارت إلى أن سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تعلموا الخوف مما يسمى بـ "مدفع جهنم"، وهو شكل قديم من الصواريخ الذى يتم تصنيعه من اسطوانات الغاز ويتم تعبئته بالمتفجرات والمواد المعدنية، ويتم استخدامه من قبل بعض الجماعات المسلحة، ومنها تلك التى تتلقى مساعدات أمريكية.

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