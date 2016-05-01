دراسة حديثة: التدخين يدمر خصوبة الرجال

أكدت دراسة جديدة أن للتدخين آثارا سيئة على الحيوانات المنوية للرجل، وباستخدام أحدث تعريف وضعته منظمة الصحة العالمية للحيوانات المنوية غير الطبيعية وجد الباحثون أنه تقل لدى المدخنين عدد النطف وحركتها كما تزداد لديهم الحيوانات المنوية المشوهة مقارنة بغير المدخنين.

وقام "أشوك أجاروال" من المركز الأمريكى للطب التناسلى فى مستشفى كليفلاند وزملاؤه بمراجعة 20 دراسة تشمل ستة آلاف مشارك تقريبا. وقال الباحثون فى الدورية الأوروبية لأمراض المسالك البولية إن الرجال الذين يتعرضون لدخان السجائر تقل لديهم بشكل كبير أعداد الحيوانات المنوية التى يقذفونها فى المرة الواحدة كما تقل حركة الحيوانات المنوية ويزداد لديهم عدد النطاف المشوهة.

وقال "أجاروال" لخدمة رويترز هيلث عبر البريد الالكترونى أنه لم يعرف بعد إلى أى مدى يؤثر التدخين على خصوبة الرجال.

وأضاف "مع ذلك تشير البيانات المتراكمة إلى أن قدرة الحيوانات المنوية على الإخصاب وبالتالى إنتاج جنين طبيعى تعتمد على عوامل مشتركة كثيرة غير المعايير الرئيسية للسائل المنوى" مثل تكسر الحمض النووى والتغيرات الوراثية فى النطاف والتى لا يمكن تشخيصها من خلال فحص بسيط للسائل المنوى.

وأردف أنه لا توجد دراسة واحدة من الدراسات العشرين التى شملتها المراجعة قيمت ماذا حدث لنوعية السائل المنوى عند إقلاع الرجل عن التدخين.

وتابع "يمكننا بوضوح القول إن التدخين يؤثر فى خصوبة الذكور.. بالتالى يجب أن توجه نصيحة قوية بالإقلاع عن التدخين للأزواج الذين يسعون للإنجاب."

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