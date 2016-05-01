مصرع وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بالطريق الغربي بالفيوم

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون في حادث انقلاب ميكروباص بطريق (القاهرة – أسيوط الغربي) بالفيوم، ونقلوا لمستشفى الفيوم العام عدا واحدا تم نقله لمستشفى الواسطى ببني سويف.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من النجدة بانقلاب ميكروباص بطريق (القاهرة – أسيوط الغربي)، فهرعت على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ وسيارات الإسعاف لمكان الحادث الذي أسفر عن مصرع عشري أحمد عبد اللطيف (40 سنة)، وزينب محمد علي (75 سنة)، ومجهول يبلغ من العمر (25 سنة تقريبا)، وأصيب عشرة آخرون، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم لتلقى العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثث بعد مناظرتها طبيا لتحديد سبب الوفاة، وأمرت بندب المهندس الفني للمعاينة وبيان أسباب الحادث وتولت التحقيق.

أ ش أ