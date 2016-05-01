الداخلية تضبط 15 طن فسيخ فاسد قبل طرحها بالأسواق فى "شم النسيم"

قاد اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين ، حملات تموينية مكبرة استهدفت الأسواق ومخازن الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة مجهولة المصدر والفاسدة، قبل ضخها فى الأسواق بأعياد شم النسيم.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 15 طن فسيخ وأسماك مملحة فاسدة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر لأصحاب محلات الفسيخ المضبوط بحوزتهم المواد الغذائية الفاسدة، لإضرارهم بصحة المواطنين.

وشدد مدير شرطة التموين على استمرار الحملات التموينية والميدانية بالأسواق، لمراقبة السلع الغذائية، وملاحقة الأسماك الفاسدة تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع.

وكانت شرطة التموين نجحت خلال 4 أشهر فى ضبط 410 أطنان فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة قبل ضخها فى الأسواق، ما يضر بصحة المواطنين.

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