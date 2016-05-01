أخبار عاجلة

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الداخلية تضبط 15 طن فسيخ فاسد قبل طرحها بالأسواق فى "شم النسيم"

Google+ Print
الداخلية تضبط 15 طن فسيخ فاسد قبل طرحها بالأسواق فى "شم النسيم" الداخلية تضبط 15 طن فسيخ فاسد قبل طرحها بالأسواق فى "شم النسيم"
قاد اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية لشرطة ، حملات تموينية مكبرة استهدفت الأسواق ومخازن الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة مجهولة المصدر والفاسدة، قبل ضخها فى الأسواق بأعياد شم النسيم.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 15 طن فسيخ وأسماك مملحة فاسدة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر لأصحاب محلات الفسيخ المضبوط بحوزتهم المواد الغذائية الفاسدة، لإضرارهم بصحة المواطنين.

وشدد مدير شرطة التموين على استمرار الحملات التموينية والميدانية بالأسواق، لمراقبة السلع الغذائية، وملاحقة الأسماك الفاسدة تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع.

وكانت شرطة التموين نجحت خلال 4 أشهر فى ضبط 410 أطنان فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة قبل ضخها فى الأسواق، ما يضر بصحة المواطنين.


>- بالصور.. ضبط 2.5 طن "رنجة" مجهولة المصدر قبل ترويجها فى شم النسيم بأسوان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي